Mehaj: Shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Pacolli dhe Visoka që humbën familjarët e tyre në këtë tragjedi

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj pas tragjedisë e cila ka ndodhur mbrëmë në lumin Lepenc në Maqedoninë e Veriut, ku humbën jetën tre qytetarë, ka thënë se në këto momente të rënda jemi pranë familjes dhe të afërmëve që humbën më të dashurit e tyre.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se nga ana jonë, mbrëmë menjëherë pasi kemi marrë njoftimin për aksidentin e ndodhur në lumin Lepenc në Maqedoninë e Veriut, kemi filluar koordinimin me Ambasadën tonë në Shkup dhe autoritetet Maqedonase nga ku edhe kemi marrë kërkesën për mbështetje me ekipet tona të AME-së, Policisë dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kërkesës ju kemi përgjigjur menjëherë dhe në orën 00:40 ekipi ynë ka qenë në vendin e ngjarjes. Sot pas një pune intensive ekipet tona së bashku me ekipet e shtetit Maqedonas kanë arritur të nxjerrin veturën e aksidentuar dhe trupat e pajetë të qytetarëve tanë.