Rama: Urime Dita Olimpike 2023

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se si Kryeqytet i Republikës, të vetëdijshëm për rolin jetik që luajmë jo vetëm në plan komunal, por shtetëror, kemi shpalosë me krenari konceptin tonë vizionar për Qendrën Olimpike, një përpjekje madhështore kjo që do të ndërtohet në Bërnicën e Poshtme, afër Prishtinës, duke u kthye në kryeqendrën e përpjekjeve sportive të Kosovës.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se ky institucion novator do t’i përfshijë një sërë objektesh të jashtëzakonshme, ndër të cilat stadiumin olimpik, i cili do të vihet në dispozicion të ekipit tonë kombëtar dhe do të shërbejë si një margaritar sportiv për kryeqytetin. Veç tij, një pishinë olimpike, një arenë multifunksionale, e fusha tenisi të avancuara do të jenë përbërës integralë të kësaj sipërmarrjeje madhore.