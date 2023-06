Sveçla: Çdo përgjegjës për dhunën dhe aktet kriminale ndaj gazetarëve, do të arrestohet

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka bërë të ditur se tre ditët e fundit, janë arrestuar tre kriminelë për sulmet brutale dhe kriminale ndaj gazetarëve që raportojnë nga veriu i vendit. I arrestuari i tretë i rradhës është Urosh Vukasinovic.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se këta kriminelë, të cilët po marrin urdhra për këto sulme nga Beogradi, tashmë do të përballen me drejtësinë, nuk do të ndalemi, çdo përgjegjës për dhunën dhe aktet kriminale ndaj gazetarëve, do të arrestohet.

Republika e Kosovës është vend shembull i funksionimit të demokracisë, dhe nuk do të lejojmë askënd, me asnjë çmim të sulmojë qytetarët, të frikësojë raportimin e gazetarëve dhe cenojë rendin tonë kushtetues.