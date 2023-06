Vdes themeluesi dhe dekani i Fakultetit të Kulturës Fizike në Universitetin e Prishtinës, Arsim Fehmiu

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka dërguar telegram ngushëllimi familjes Fehmiu, me rastin e vdekjes së pedagogut Arsim Fehmiu.

Ministri i MKRS-së, Hajrulla Çeku ka shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe se do ta kujtojnë gjithmonë si njeri me vlera të larta, atdhedashës e vizionar. Si themelues dhe dekan i Fakultetit të Kulturës Fizike në Universitetin e Prishtinës, si punëtor sportiv në organizimin dhe funksionalizimin e shumë organizatave sportive në Kosovë, e po ashtu me veprimtarinë e tij si sportist e trajner, Fehmiu ka dhënë shumë, për shumë sporte, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.