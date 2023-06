Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar sot për në Itali.

Nesër kryeministri do të vizitojë Selinë e Shenjtë në Vatikan ku do të takohet me Papa Françeskun dhe me Sekretarin e Shtetit të Selisë së Shenjtë, Kardinalin Pietro Parol, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.