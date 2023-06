Mehaj pret Ristuccia diskutojnë rreth situatës aktuale të sigurisë në veri të vendit

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka zhvilluar takim me komandantin e KFOR-ti, Angelo Ristuccia me të cilin kanë diskutuar rreth situatës aktuale të sigurisë në veri të vendit rëndësinë e kthimit të stabilitetit, që do të thotë krijimin e një ambienti të sigurt për të gjithë qytetarët e komunave veriore të Republikës së Kosovës.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se me theks të veçantë kanë diskutuar rëndësinë e koordinimit me KFOR dhe të gjitha institucionet e sigurisë për të garantuar ambient të qetë për të gjithë qytetarët tanë.