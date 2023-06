Rama takon aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama bashkë me ekipin e tij u takuan me aktiviste nga shoqëria civile për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve, me të cilat u dakordua që të krijohet një grup punues i përbashkët, i përbërë nga përfaqësues nga komuna, aktivistë dhe anëtarë të shoqërisë civile për të hartuar rregulloren për trajtimin e qenve me pronar dhe pa pronar.

Po ashtu i njëjti grup do të bëjë edhe përgatitjen e kontratës për adoptim të qenve.

Gjatë bisedës konstruktive për më shumë se një orë me aktiviste, kryetari Rama siguroi që çështja e qenve endacakë është duke u trajtuar me seriozitet dhe se të gjitha shqetësimet, kërkesat e ankesat e palëve do të merren parasysh nga komuna.

“Ne do të kujdesemi që bashkërisht të bëjmë zgjidhjen e çështjes së qenve endacakë, duke u kujdesur për çdo detaj me qëllim suksesin e këtij procesi”, ka deklaruar kryetari i kryeqytetit, Përparim Rama.

Së shpejti do të nisin punimet për hartimin e rregullores për trajtimin e qenve me dhe pa pronar e po ashtu po vazhdojnë veprimet e shumta për zgjidhjen e kësaj çështjeje, thuhet në komunikatën për media e Komunës së Prishtinës.