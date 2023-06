Rama: Përurohet rrjeti i shtigjeve të Parkut të Gërmisë

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka bërë të ditur se kanë përuruar Rrjetin e Shtigjeve të Gërmisë, me theks në Kioskën Malore ku është vendosur Harta dhe informacioni i duhur për Gërminë. Së shpejti lansohet edhe Faqja Zyrtare e Gërmisë ku do të mund ta shkarkoni edhe hartën digjitale, përfshirë rrjetin e shtigjeve aktive por edhe info për aktivitetet tjera sportive, kulturore dhe bota e gjallë. Shtigjet dhe pasuria e Gërmisë do të publikohet edhe në rrjetet ndërkombëtare konform parametrave të sigurisë dhe sinjalistikës (në shenja janë të vendosura edhe numrat e emërgjencës dhe Kërkim-Shpëtimit malor)

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se Klubi Alpin Prishtina e realizoi ndërsa Drejtoria e Hapësirave Publike dhe Parqeve dhe ProCredit Bank e përkrahën dhe mbikëqyrën çdo komponentë të projektit, duke vënë standard të punës, cilësi, komunikim dhe transparencë. Nëpërmes këtij realizimi Komuna e Prishtinës qëndron afër qytetarëve dhe nevojave të tyre, duke nxitur kështu aktivitetete në natyrë, gjithnjë duke u mbështetur në shtigje të sigurta malore dhe të ardhme rekreative/turistike.