Sveçla: Inçizimi i të burgosurit është i dënueshëm me të gjithë mekanizmat ligjor

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka njoftuar se situata e sigurisë në veriun e vendit vijon të mbetet e brishtë mirëpo përkundër të gjitha rrethanave dhe sfidave me të cilat ballafaqohemi, Policia e Kosovës dhe të gjithë akterët e sigurisë po vazhdojnë të angazhohen maksimalisht dhe suksesshëm për ofrimin e sigurisë për vendin dhe të gjithë qytetarët tanë pa dallim.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se Republika e Kosovës vlerësohet nga të gjithë si shteti më demokratik në Ballkan, duke ruajtur dhe promovuar vlerat dhe parimet bazë të të drejtave të njeriut. Çdo i burgosur ka të drejtat e tij të garantuara me ligjet tona e me ato ndërkombëtare, teksa për veprat dhe shkeljet ligjore ballafaqohet me drejtësinë, ky për ne është një parim themelor i cili vlen ndaj të gjithëve dhe pa dallim etnie.