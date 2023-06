Fillon festivali ndërkombëtar tradicional i valleve folklorike për fëmijë, “Ylberi i Prishtinës”

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se ka filluar festivali ndërkombëtar tradicional i valleve folklorike për fëmijë, “Ylberi i Prishtinës”, i cili organizohet nën patronatin e kryetarit, Përparim Rama, i cili po mbahet në sheshin “Skënderbeu” në kryeqytet dhe do të zgjasë dy ditë, 28 e 29 qershor. Në edicionin e këtij viti i cili është i 21-ti me radhë, do të marin pjesë 400 valltarë nga Shqipëria, Maqedonia Veriore, Mali i Zi, Ukraina, Rumania, Bullgaria e Kirgistani, të cilët do të garojnë për vallen më të bukur në festivalin tradicional të valleve folklorike “Ylberi i Prishtinës”.

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka thënë se për dy ditë Prishtina do jetë nikoqir i këtyre valltarëve të vegjël të mrekullueshëm, të cilët nga Shqipëria, Maqedonia Veriore, Bullgaria, Rumania, Kurgistani e në veçanti fëmijët nga Ukraina të cilët edhe në kohë lufte erdhën e do të na sjellin festë për dy ditë. “Jemi të lumtur që po shohim kaq shumë fëmijë të gëzuar të cilët kanë ardh nga vende të ndryshme të botës e po na zbukurojnë sheshet” , deklaroi kryetari Rama. Ndërsa drejtoresha e kulturës, Arta Balaj, falenderoi të gjithë për pjesmarjen në këtë festival. “Kryeqyteti sot shndërrohet në ditë feste dhe ngjyrash duke prezantuar trashëgiminë e pasur evropiane, të larmishme dhe unike e kulturore e cila përfaqësohet nga këta pjesmarrës të vegjël përmes muzikës, vallëzimit dhe veshjeve tradicionale”, deklaroi Balaj. Rama ka falenderuar drejtoreshën e kulturës, Arta Balaj, për një organizim kaq të mirë të këtij festivali të rëndësishëm për ne, thuhet në komunikatën për media e Komunës së Prishtinës.