Policia arreston një person, sekuestron armë dhe municione

Realizohet një operacion policor me urdhër kontrolli të gjykatës në një fshat të Podujevës, sekuestrohen armë dhe municione nga Policia e Kosovës

Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar në bashkëpunim me Prokurorinë kompetente, të asistuar edhe nga njësitet tjera të stacionit policor në Podujevë dhe njësinë K9, duke u bazuar në Urdhër Kontrollin e lëshuar nga Gjykata kompetente, kanë realizuar një operacion kontrolli në një lokacion në një fshat të Podujevës, me ç‘rast ka rezultuar me arrestimin e një personi të dyshuar për “trafikim me armë”.

Gjatë këtij operacioni policor është kontrolluar një shtëpi banimi dhe janë sekuestruar provat/dëshmitë materiale si në vijim:

Dy (2) armë të shkurta (revole)

Një (1) armë e gjatë (ajrore) .

Njëzet e pesë (25) fishekë,

Dhjetë (10) krehër të karikatorit (për armë të gjata),

Një (1) kuti e mbushur me barut dhe një sasi e predhave sferike për fishekë të gjuetisë,

Pajisje për shtypjen (gravim) të shkronjave dhe numrave në armë (metal)

Me vendim të Prokurorit pas intervistimit personi i dyshuar ndalet në mbajtje për 48 orë për proceduar të mëtejme ligjore, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.