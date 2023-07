Inaugurohet Parku dhe këndi i lojërave në Davidoc, Komuna e Shtimes

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, morri pjesë në Inaugurimin e Parkut dhe këndit të lojërave në fshatin Davidoc të Komunës së Shtimes, i cili është bashkëfinancim i Qeverisë, përkatësisht Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Komunës së Shtimes, në vlerë prej 144 mijë euro me një sipërfaqe prej 1 hektari.

Pasi shprehu kënaqësinë për pjesëmarrjen në këtë ngjarje, kryeministri Kurti tha se në fund të vitit të kaluar bashkë me kryetarin Aliu, kanë inauguruar edhe parkun tjetër në fshatin Gjyrkoc, i cili tashmë është bërë pjesë e komunitetit të fshatit dhe pikëtakim për fëmijët.

“Urojmë që edhe ky park të kthehet në një vend ku shumë fëmijë dhe grupmosha të ndryshme do të kalojnë kohën e lirë dhe do të përjetojnë momente së bashku. Është pikërisht ky roli i Komunës edhe i Shtetit, që të krijojë hapësira publike për qytetarët e saj, sepse janë këto hapësira publike ato të cilat e inkurajojnë që të kemi një lidhje të fortë të individit me vendin e tij, por edhe me qytetarët e tjerë të cilët i ndajnë këto hapësira”, tha kryeministri Kurti në fjalën e tij.

Me këtë rast, kryeministri tha se shumë shpejtë do të kemi inaugurime të reja në këtë pjesë, sepse pritet të fillojnë dy projekte të rëndësishme, Rehabilitimi i Rrugës Rajonale Transiti me 1.7 milion, si dhe rehabilitimi i Rrugës rajonale Shtime – Lipjan, me vlerë 1.5 milion euro. Që do të sigurojnë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të mallrave në këtë komunë, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.