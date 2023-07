KFOR zhvillon stërvitje ushtarake “Big Rock”në pjesën perëndimore të Kosovës

Komanda Rajonale e KFOR-it – Perëndim (RC-W), do të zhvillojë një stërvitje rutinë ushtarake “Big Rock” në pjesën perëndimore të Kosovës nga data 04 deri më 06 korrik 2023.

Aktiviteti stërvitor do të kryhet nga kontingjenti shumëkombësh RC-W dhe do të përmirësojë gatishmërinë dhe përgatitjen e njësive. Ushtarët dhe automjetet e KFOR-it do të vendosen në komunat e Istogut, Shtërpcës, Mamusës, Deçanit, Gjakovës, Dragasit, Elez Hanit të Elezit dhe Kaçanikut.

Aktivitetet stërvitore do të përfshijnë lëvizje ditën dhe natën me fluturime tokësore dhe me helikopterë mbi komunat e Gjakovës, Shtërpcës dhe Mamusës.

Karvanet e mjeteve të rënda do të kalojnë tranzit përgjatë rrugëve kryesore dhe dytësore brenda rajonit.

KFOR-i kryen ushtrime të tilla rutinë për qëllime provash dhe trajnimi për të ofruar një përgjigje në kohë dhe të sigurt. KFOR-i kërkon të sigurojë ndikim minimal në popullatën civile dhe të kufizojë çdo ndërprerje të aktiviteteve komerciale.

KFOR-i është i përqendruar çdo ditë në zbatimin e mandatit të tij – bazuar në Rezolutën 1244 të OKB-së të vitit 1999 për të siguruar një siguri dhe mjedis të sigurt dhe liri të lëvizjes, në të mirë të të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, thuhet në komunikatën për media e KFOR-it.