Kryeministri Kurti: Austria, aleate e rëndësishme në forcimin e demokracisë sonë, sundimit të ligjit dhe ekonomisë së tregut 

Marrëdhëniet e mira dhe rezultatet e frytshme që vijnë nga puna e përbashkët e Qeverisë së Republikës së Kosovës me trupin diplomatik të Austrisë, u theksuan nga kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në pritjen e organizuar nga Ambasada e Austrisë në Kosovë, për përfundimin e mandatit të ambasadorit Weidinger.

Më tej, ai theksoi se Austria ka luajtur një rol të rëndësishëm në formimin e shtetësisë së Kosovës dhe në zhvillimin e rajonit tonë, ka investuar prej kohësh në përparimin demokratik brenda vendit tonë si dhe ka mbrojtur njohjen tonë ndërkombëtare. Kryeministri veçoi Agjencinë për Bashkëpunimin Austriak për Zhvillim, e cila ka dhënë kontribut të madh përmes projekteve që përfshijnë fusha të shumta, e që fokusohen në masë të madhe në arsim.

Kryeministri Kurti potencoi mirënjohjen ndaj ambasadorit Weidinger duke thënë se gjatë kohës së tij në Kosovë ai ka qenë faktor kyç në nxitjen e një marrëdhënieje të veçantë midis dy vendeve tona, për avokimin për vlerat më të mira austriake dhe më të mirat e vendit tonë, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

Edhe pse duket sikur kam punën më të këndshme në këtë vend, më duhet të pranoj se një nga pjesët më pak të këndshme të kësaj pune është se shpesh duhet t’u thuash lamtumirë atyre me të cilët punoj, për shkak të vetë natyrës së mandatit të shërbimit publik. Ka një element të hidhur në të.

Sot do të doja të reflektoja mbi një marrëdhënie të mirë pune dhe rezultatet e frytshme që vijnë nga puna së bashku e Qeverisë me trupin diplomatik. Puna e ambasadorit Weidinger në Kosovë ka përfaqësuar këtë dinamikë pozitive ndërmjet diplomacisë së huaj dhe qeverisë vendase.

Ambasador, Ju përfaqësoni një vend që ka luajtur një rol të rëndësishëm në formimin e shtetësisë së Kosovës dhe në zhvillimin e rajonit tonë. Austria ka investuar prej kohësh në përparimin demokratik brenda vendit tonë si dhe ka mbrojtur njohjen tonë ndërkombëtare.

Brenda vendit, Austria ka qenë një aleate e rëndësishme në hapat që ne i kemi bërë në forcimin e demokracisë sonë, sundimit të ligjit dhe ekonomisë së tregut. Në këtë fushë, një përmendje e veçantë shkon për Bashkëpunimin Austriak për Zhvillim, një mjet i drejtuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, që ka bërë një impakt të madh në mbarë botën. Në Kosovë, Agjencia Austriake për Zhvillim – krahu zbatues i iniciativës – ka dhënë kontribut të madh përmes projekteve që përfshijnë fusha të shumta, por që fokusohen në masë të madhe në arsim. Në vitet e kaluara, për shembull, Agjencia Austriake për Zhvillim ka udhëhequr projektin për punësimin e të rinjve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, duke u fokusuar në përfshirjen sociale përmes mbështetjes financiare dhe akademike.

Përveç kësaj, vetë Austria ka qenë një donatore kryesore e UNICEF-it në Kosovë. Kombinimi mes vlerave që vendosë në krye qeveria jonë dhe punës së përkushtuar të qeverisë austriake ka rezultuar në një përparim të prekshëm në vend gjatë dy viteve të fundit.

Gjatë mandatit të tij, ambasadori Weidinger jo vetëm që e ka bërë misionin e tij të avokojë për vlerat e Austrisë këtu, por gjithashtu është kujdesur të mësojë vlerat tona duke u interesuar dhe duke pasur një kuriozitet të vërtetë për të njohur vendin tonë dhe njerëzit e saj. Rrjedhimisht, ai ka shoqëruar shumë delegacione austriake, si të pushtetit qendror ashtu edhe atij lokal në Kosovë, duke rezultuar çdo herë në një përvojë të këndshme dhe pasuruese për të gjithë.

Dhe gjatë punës së tij në Kosovë, gjithmonë kam pritur me padurim takimet kokë më kokë me ambasadorin Weidinger, ku kemi diskutuar hapat, mundësitë dhe sfidat me të cilat përballet vendi në rrugën drejt reformave të rëndësishme demokratike dhe arritjeve po aq të rëndësishme ekonomike.

I nderuar Christoph – gjatë kohës suaj në Kosovë ju keni qenë faktor kyç në nxitjen e një marrëdhënieje të veçantë midis dy vendeve tona: për avokimin për vlerat më të mira austriake dhe më të mirat e atyre të Kosovës. Në të vërtetë, koha juaj si ambasador këtu ishte një fitore për të gjithë.

Për mua personalisht ishte kënaqësi të takohesha dhe të kaloja kohë me një njohës dhe dashurues kaq të zgjuar të arteve figurative dhe i temave të ndryshme, nga muzika e deri tek piktura, letërsia, filozofia e shahu, por me një qasje pak konservative, për t’u siguruar që marrëdhëniet tona të mbeten të shkëlqyera, nuk kemi luajtur shah, vetëm kemi folur rreth tij.

Ambasador Weidinger, faleminderit për kontributet tuaja të vlefshme dhe interesin e vërtetë për prosperitetin e vendit. Jam i sigurt se rruga përpara është e ndritur dhe në të cilën ju do të jeni po aq të domosdoshëm për kauza fisnike. Do të doja të them gjithashtu se një mik i Kosovës një herë mbetet mik i Kosovës gjithmonë, kështu që ju mund të jeni gjithmonë të sigurt se ky vend dhe unë do t’ju mirëpresim me kënaqësi sa herë që të vendosni ta vizitoni.