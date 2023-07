Partneriteti ynë me BE dhe UNDP në Kosovë me rezultate të prekshme në fushën e trashëgimisë kulturore dhe fetare

Partneriteti ynë me Bashkimin Evropian dhe UNDP në Kosovë me rezultate të prekshme në fushën e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në kuadër të programit të përbashkët mes MKRS, BE dhe UNDP, së fundmi , asete të Kishës Ortodokse Serbe që mbrohen me ligjet e Republikës së Kosovës.

Manastiri i Qelisë (Burgut) dhe Kisha e Dëftimit të Shën Mërisë në Kamenicë dhe Manastiri i Dragancës në Novobërkanë përfunduar ndërhyrjet restauruese në tri kisha dhe manastire ortodoksedë, pas ndërhyrjeve që janë financuar nga BE-ja, do të vazhdojnë t’u shërbejnë besimtarëve ortodoksë, komunitetit të gjerë dhe turistëve.

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se do të vazhdojë të angazhohet për të gjithë qytetarët tanë pa dallim e diskriminim. Harmonia ndërmjet komuniteteve etnike e fetare, si vlerë dalluese e shoqërisë sonë, është zotim dhe përkushtim i përhershëm i qeverisë.

Trashëgimia kulturore është ndër mjetet më efektive për afrim e bashkëpunim mes popujve, prandaj, investimet në mbrojtjen dhe funksionalizimin e monumenteve do të jenë të vazhdueshme, thuhet në postimin në Facebook të ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Harulla Çeku.