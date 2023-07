Kurti pret Filibeck, diskutojnë për qeverisjen social-demokratike në më shumë se dy vitet e fundit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, njëherësh Sekretarin për Marrëdhënie Ndërkombëtare të Lëvizjes Vetëvendosje!, Hajrulla Çeku, pritën dhe takuan sot sekretarin e përgjithshëm ekzekutiv të PES-it (Party of European Socialists and Democrats), Giacomo Filibeck.

Me Filibeck, kryeministri Kurti diskutoi për zhvillimet në vend, situatën aktuale dhe për qeverisjen social-demokratike në këto më shumë se dy vitet e fundit. Ai e njoftoi për arritjet kryesore dhe progresin e shënuar në rrafshin e sundimit të ligjit, zhvillimit ekonomik dhe mjedisit demokratik.

Në takimin që u zhvillua gjatë pasdites, u fol edhe për rëndësinë e bashkëpunimin ndërpartiak mes partive simotra si dhe atij multilateral në kuadër të organizatave dhe forumeve të partive social-demokrate, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.