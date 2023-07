MPB: Në Merdare mbahet aktiviteti me mërgimtarët për fushatën: ”Festo me zemër, jo me armë”

Në kuadër të aktiviteteve për fushatën vetëdijësuese që është duke e organizuar Ministria e Punëve të Brendshme, kundër të shtënave festive:” Festo me zemër jo me Armë”, nesër do të mbahet aktiviteti i radhës me mërgimtarët që vijnë në Kosovë, përmes pikës së kalimit kufitarë në Merdare.

Në këtë aktivitet do të ketë diskutim të hapur ndërmjet Koordinatorit Nacional për Armët e Vogla dhe të Lehta, njëherit zëvendësministër i Punëve të Brendshme, Blerim Gashani dhe mërgimtarëve.

Aktiviteti mbahet nesër më 25.07.2023 dhe fillon në ora 10:00, në pikën e kalimit kufitar në Merdarë, Podujevë. Pas aktivitetit do të ketë prononcime për media.

Kjo fushatë është duke u organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës, me mbështetje nga UNDP dhe SEESAC, thuhet në komunikatën për media e MPB-së.