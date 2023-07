MPJD: Kosova dhe Japonia mbajnë konsultime politike

Gjatë kësaj vizite pune në Tokio, zëvendësministri Ahmeti, në takime të ndara do të takohet edhe me homologen e tij, zëvendësministren për punë të jashtme të Japonisë Yoshikawa Yummi dhe zëvendësministrin e mjedisit, Kunisada Isato, i cili ka qenë edhe kryetar i qytetit të Sanjos. Në agjendën e takimeve të zëvendësministrit Ahmeti janë paraparë edhe takime të ndara me presidentin e grupit të miqësisë parlamentare Kosovë – Japoni, deputetin Ryu Shionoya, zëvendës presidentin e JICA-së,Naoki Ando dhe një takim me bashkatdhetarët tanë që jetojnë dhe veprojnë në Japoni, thuhet në komunikatën për media e MPJD-së.