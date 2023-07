Festivali i Filmit DokuFest hapet më 4 gusht

Festivali i Filmit DokuFest do të hapet më 4 gusht, një ngjarje paraprake u mbajt në kryeqytet për të dhënë një pasqyrë për ato që festivali ka përgatitur për edicionin e 22-të.

Ngjarja prezantoi filma të shkurtër dhe filma eksperimentalë me qëllim të ngritjes së ndërgjegjësimit për çështje sociale në Kosovë, në hapësirën kulturore ‘Qendra për Praktikë Narrative’.

Drejtori artistik i festivalit, Veton Nurkollari, zbuloi se tre filmat e parë të shfaqur janë krijuar nga pjesëmarrës të moshës 16-18 vjeç, të cilët ishin pjesë e shkollës së filmit ‘Future is Here’ të DokuFest, këtë vit.

Filmat e tjerë u zgjodhën nga programe të ndryshme të kuruara për këtë edicion. Gjatë ngjarjes, u shfaqën tetë filma të shkurtër në të dy gjuhët, shqip dhe anglisht, secili duke transmetuar mesazhe të fuqishme për audiencën. Filmat e shfaqur janë pjesë e programeve të veçanta – një seri filmash të përzgjedhur me specifikisht për Edicionin e 22-të të DokuFest.

Tre filmat e parë ishin me regji nga studentët e këtij viti të shkollës së filmit kryesor të DokuFest “Future is Here”. Ata trajtuan tema të ndryshme, nga vuajtjet e shqiptarëve nën shtypjen serbe në vitet 1990 deri te çështjet aktuale që përballen shkollat shqiptare. Ngjarja nxorri në pah problemet sociale përmes mediumit artistik të filmit, duke trajtuar aspekte të këtyre çështjeve që shpesh kalohen pa vëmendje.

Në shfaqje u paraqitën filma eksperimentalë të krijuar nga regjisorë ndërkombëtarë. Këto filma ishin të lidhur me temën që DokuFest do të eksplorojë për këtë edicion të festivalit ‘I AM AI AM I’.

Gjithsej, ngjarja e paraparë hapi skenën për DokuFest, i cili pritet të shfaqë mbi 230 filma nga më shumë se 3,500 aplikime, duke ofruar një platformë për të ngritur ndërgjegjësimin dhe kuptim të realitetit që shoqëria përballët, thuhet në komunikatën për media e DokuFest-it.