SBASHK në mbështetje të mediave dhe fjalës së lirë

Sulmet e Qeverisë ndaj gazetarëve dhe mediave ka kohë që kanë nisur dhe ishin të orkestruara nga zyrtarë të lartë të institucioneve e të përforcuara nga fyerjet , sharjet e linçimet nga armata në rrjete sociale. Kjo bëhej për të krijuar frikë e për të mbyllur sytë, veshët e gojën e atyre që shohin realitetin, e që është i hidhur. Ky sulm kulmoi tani me Klan Kosova dhe fjala e lirë e informimi i saktë po vihet në rrezik. Ky është alarm se fati i kësaj medie mund t’i pres edhe mediumet tjera dhe nëse ndodh atëherë në Kosovë do të kemi errësirë dhe Qeveria do të bëj çfarë t’i teket sepse e vërteta do të mungojë në publik.

SBASHK-u me korrektësinë e treguar nëpër vite ka dëshmuar respektin meritor që ka ndaj medieve dhe është munduar të jetë plotësisht e gjithmonë transparentë. Nuk ka ndodhur as edhe një herë që t’i ikim pyetjeve dhe kërkesave të medieve për deklarata e prononcime për të gjitha çështjet, që ta kanë menduar se janë aktuale e të rëndësishme për publikun.

SBASHK-u është në mbështetje të gazetarëve e fjalës së lirë dhe reagon ashpër kundër sulmeve të Qeverisë ndaj medieve. Reagon sepse sulme të tilla, fyerje e linçime kemi përjetuar edhe ne si sindikatë dhe kemi përjetuar përpjekjet e Murati e të tjerëve për të shuar organizimin sindikal me presione të ndaljes së pagave, të zbulimeve të pengesave siç është Kosova e shumë përpjekje të tjera. Ne pësuam goditje, por mbijetuam e do të veprojmë edhe sot e gjithë ditën. Qëndroni edhe ju media të nderuara sepse misioni juaj është i shenjtë në ruajtjen e fjalës së lirë dhe luftën e të vërtetës kundër shpifjeve e rrenave, thuhet në komunikatën për media e KMDLNj-së.