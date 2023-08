MPB dhe UNDP ndajnë pesë shpërblime për gazetarë për artikujt më të mirë për fushatën, “Festo me zemër, jo me armë”

Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe me mbështetje të SEESAC dhe UNDP, po vazhdon aktivisht realizimin e fushatës kundër të shtënave festive: “Festo me zemër dhe jo me armë”.

Që nga fillimi kësaj fushate me 30 qershor të këtij viti, janë realizuar një sërë aktivitetesh, me fokus-gupe të ndryshme që janë vlerësuar që mund të ndikojnë në parandalimin e të shtënave festive. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, MPB ka paraparë edhe përfshirjen e mediave si ndërlidhëse e prezantimit të aktiviteteve tek publiku i gjerë dhe si kategori e çmuar për informim të drejtë të kësaj problematike në shoqërinë tonë.

Me qëllim edhe të ngritjes së vetëdijes dhe promovimit sa më të mirë të kësaj fushatë gjithëpërfshirëse, MPB fton të gjitha mediat që t’i bashkohen thirrjes për realizmin e kronikës, lajmit, apo radio-lajmit, që ka të bëjë më parandalimin e të shtënave festive: ”Festo me zemër, jo me Armë”.

Pesë, kronikat, lajmet ose radio-lajmi do të shpërblehen nga MPB për gazetarët, përmes një fondi që ka ndarë SEESAC dhe UNDP për këtë aktivitet.

Çmimi i parë do të marr 700 euro;

Çmimi i dytë 500 euro;

Çmimi i tretë 300 euro;

Ndërsa çmimi i 3 dhe 4, do të jenë nga 250 euro.

Ftojmë të gjithë gazetarët dhe mediat që t’i bashkëngjitën kësaj iniciative dhe të aplikojnë.

Artikujt duhet të dërgohen në adresën: zip-mpb@rks-gov.net.

Afati i fundit për dorëzimin e artikujve është 31.08.2023.

UNDP së bashku me MPB dhe PK do të formojnë një komision dhe pas përzgjedhjes së pesë artikujve më të mirë, do të mbahet edhe ceremonia e dorëzimit të shpërblimeve për artikujt fitues, thuhet në komunikatën për media e MPB-së.