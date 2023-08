Policia parandalon një rast të kontrabandës me mall

Pas pranimit të një informate për ‘kontrabandim të mallrave’, zyrtarë policorë nga Njësia e Ndërhyrjes së Shpejtë të Policisë Kufitare, sot më 01.08.2023, rreth orës 19:15, në fshatin Koshtovë (udhëkryqi i rrugës Ceraj-Bistricë), ka ndaluar për kontrollim dy vetura.

Veturat e ndaluara ishin me targa vendore dhe të ngarkuara në to janë hasur pemë të ndryshme (kumbulla, pjeshka dhe dardha). Drejtuesit e automjeteve nuk kanë poseduar dokumentacionet e nevojshme për mallin që bartnin. Policia do ta trajtojë rastin në koordinim me institucionet përkatëse, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.