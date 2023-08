KRU “Prishtina”: Më 09 gusht aksion i madh në Fushë Kosovë, për borxhlinjtë dhe konsumatorët ilegal

KRU “Prishtina” njofton se nesër më 09 gusht nga ora 10:30 do të ketë një aksion i madh në Fushë Kosovë me disa ekipe të shkyçjes dhe inspektorë, me fokus konsumatorët që kanë borxhe tejet të mëdha, për biznese e amvisëri, për borxhlinjtë e mëdhenj të shërbimeve të ujit dhe konsumatorët ilegal.

KRU “Prishtina” ua kujton që borxhi ndaj shërbimeve të ujit është mbi 45 milionë euro, 40 milionë nga sektori i amvisërisë dhe mbi 5 milionë nga sektori i bizneseve të vogla e të mëdha.

Në këtë aksion do të asistojë edhe Policia e Republikës së Kosovës.

Nuk ka ujë të pijshëm pa paguar faturat e ujit, thuhet në komunikatën për media e KRU “Prishtina”.