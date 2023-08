Vitia në Klinikën e Gjinekologjisë: Bosht i prioritetit në shëndetësi do të jetë shëndeti i nënës dhe fëmijës

Ministri i Shëndetësisë Dr. Arben Vitia bashkë me drejtorin e ShSKUK-së, Elvir Azizi, vizituan Klinikën e Gjinekologjisë ku u pritën nga drejtori i kësaj klinike, dr. Zef Ndrejaj dhe stafi i profesionistëve shëndetësor.

Ministri Vitia tha se bosht i prioritetit në shëndetësi do të jetë shëndeti i nënës dhe fëmijës.

Ministri i Shëndetësisë Dr. Arben Vitia njoftoi të pranishmit se do të fillojnë investimet në infrastrukturë dhe në përmirësimin e kushteve për pacientet në Klinikën e Gjinekologjisë.

Gjithashtu, edhe sa i përket Fekondimit të Asistuar Mjekësor (FAM), ai i njoftoi se procedurat janë në finalizim në mënyrë që ky shërbim të ofrohet deri në fund të vitit. Ndërsa, veçoi edhe projektin e “Mjekësisë Fetale”.

“Ju përgëzoj për punën e jashtëzakonshme që është bërë në këto kushte. Tani e tutje, me trajnimet, donacionet dhe investimet që do t’i bëjmë edhe ne si MSh por edhe ShSKUK, njësia e Mjekësisë Fetale si pjesë shumë e rëndësishme për shëndetin e nënës dhe fëmijës do te jetë në një stad tjetër. Kjo do të ndikoj dukshëm në detektimin e hershëm të patologjive të ndryshme te foshnjat gjatë periudhës së shtatzënisë së nënës”, tha ministri Vitia.