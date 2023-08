Dokufest vazhdon punën në përkrahje të regjisorëve kombëtar

Dokufest vazhdon punën në përkrahje të regjisorëve kombëtarë, këtë vit me Qendrën Kinematograike të Kosovës, Ikonë Studio dhe LeFresnoy.

Këtë vit fituesi i garës kombëtare të ediconit të 22-të në bashkëpunim me Qendrën Kinematografike të Kosovës prezanton çmimin Talent Doc, duke mbështetur filmin më të mirë kombëtar dokumentar dhe projektin e ardhshëm të krijuesit të tij me të holla, e së bashku me Ikonë Studio po ashtu do t’i ofron shërbime pajisjesh për realizimin e filmit të ardshëm, po të njetit regjisorë.

Shkolla franceze me renome botërore ‘Le Fresnoy’ do të ofrojë një çmim i cili do të mundësojë çasje direkte në intervisten finale të vitit shkollor 2024 – 2025 / 2025 – 2026 apo çasje direkte në studion e miksimit të shkollës Le Fresnoy, për një nga regjisorët pjesëmarrës në garën kombëtare, thuhet në faqen zyrtare të DokuFest-it.