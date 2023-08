Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit për ofrimin e shërbimeve për personat me autizëm dhe sindromën Down

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama së bashku me drejtoren e Shoqatës “Autizmi”, Hatixhe Hoxha dhe drejtoren e Shoqatës “Down Syndrome Kosova”, Sebahate Beqiri kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit për ofrimin e shërbimeve për personat me autizëm dhe sindromë Down në hapësirat e “Qendrës Ditore Për Rehabilitim, Habilitim dhe Edukim”.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se qëllimi i marrëveshjes është përmirësimi i kushteve për trajtimin dhe integrimin e këtyre personave, përmirësimin e infrastrukturës së nevojshme për ofrimin e shërbimeve të specializuara dhe profesionale si dhe hapësirë adekuate për njerëz të dashur dhe të veçantë.