Kurti: Do të mbështesim 20 mijë familje, do të rrisim edhe më tej efiçiencën e energjisë në vend

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë ditën e sotme në lansimin e thirrjes publike për mbështetjen e konsumatorëve familjarë, në investimin në pajisje shtëpiake efiçiente dhe sistemin diellor për ngrohjen e ujit sanitar, organizuar nga Ministria e Ekonomisë.

Duke qenë se sektori i energjisë është kyç për qeverinë tonë, kryeministri Kurti para të pranishmëve ka përsëritur se fokus nuk është vetëm rritja e kapaciteteve prodhuese, por edhe rritja e efiçiencës së energjisë.

Kësisoj, kjo ka paraprirë edhe lansimin e masës së tretë me radhë që është subvencionimi i pajisjeve shtëpiake për familje me fokus në përkrahjen e qytetarëve në mbështetje të asistencës sociale dhe të prindërve vetëushqyes.

Ai shtoi se jetësimin e këtyre nismave e kemi bërë edhe falë mbështetjes së miqve e partnerëve tanë të cilët kanë ndarë 75 milionë euro për Republikën e Kosovës në përballje me pasojat e krizës energjetike evropiane.

“Kjo skemë që po lansojmë sot, nuk do të jetë e fundit. Me këtë sot, e ato që do t’i prezantojmë në javët në vijim, do të mbështesim edhe 20 mijë familje, e do të rrisim edhe më tej efiçiencën e energjisë në vendin tonë”, tha kryeministri Kurti.