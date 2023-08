Policia: Dhjetë ditë në zbatim të urdhrit operativ ‘Goditja’

Gjatë dhjetë ditëve të zbatimit të Urdhrit Operativ ‘Goditja’, janë evidentuar aktivitete konkrete me të dhënat, janë realizuar 4402 Pika Kontrolli për Automjete, 1314 prej tyre me radarë dhe alool-test, janë kontrolluar 25323 vetura, Janë kontrolluar 353 lokale, janë arrestuar 122 persona, prej tyre 38 me urdhër-arreste nga gjykatat dhe janë konfiskuar 43 armë.

Edhe ditëve në vazhdim do të jetë në zbatim urdhri në fjalë dhe do të vazhdojnë aktivitet e policisë në zbatim të tij, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.