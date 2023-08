Rama: 2024 vit i investimeve të mëdha kapitale

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka bërë të ditur se gjatë javës që po e lëmë pas janë mbledhëur me të gjithë ekipin në njërin prej fshatrave të Kryeqytetit për të përpiluar buxhetin që i adreson maksimalisht nevojat e kryeqytetasëve.

Rama në postimin e tij në në Facebook ka thënë se viti i ardhshëm do të jetë vit i investimeve kapitale, ku përfshihen përfundimi i ndërtimit të Unazës së brendshme të qytetit, e cila lidhë Arbërinë me Lakrishten, lidhja e Arbërisë me Pallatin e Rinisë, ndërtimi i tunelit në rrugën “Agim Ramadani”, ndërtimi i pjesës së dytë të rrugës “Jim Xhema”, fillimi i ndërtimit të spitalit të Prishtinës, sallës së madhe multifunksionale, ndërtimi i shkollave e çerdheve të reja, përmirësimi i tërësishëm i infrastrukturës rrugore brenda kryeqytetit, menaxhimi efikas i mbeturinave, e plot punë të tjera për #Prishtinënpraktike e të përjetimeve.