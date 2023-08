Tahiri: Kjo qeveri nuk ka synim t’i ndihmojë njerëzit, ka qëllim dëmtimin e buxhetit të familjeve

Në konferencë për media shefi i Grupit Parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri ka shpreh qëndrimin e Aleancës dhe shqetësimin për gjendjen me të cilën po përballet vendi si pasojë e dëmit që po i bëhet nga veprimet skandaloze të Qeverisë.

Tahiri në postimin e tij në Facebook ka thënë se jemi në një situatë jashtëzakonisht problematike, një situatë shumë serioze e cila përshkruhet me dobësim të Kosovës në të gjitha rrafshet, si në rrafshin e brendshëm dhe të jashtëm. Një situatë e cila karakterizohet me krizë pas krize e skandal pas skandali, e cila po reflekton në varfërim të skajshëm të shumë familjeve dhe se kjo krizë ndalet vetëm me shkarkimin e kësaj qeverie.