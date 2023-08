Kurti zhvillon një bashkëbisedim me studentët përfitues të bursave për studime jashtë vendit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti gjatë ditës së sotme ka zhvilluar një bashkëbisedim me studentë të cilët janë përfitues të bursës për vitin 2023-2024 për studime jashtë Kosovës përmes skemave: Chevening (Mbretëria e Bashkuar), Young Cells (Bashkimi Evropian), DAAD (Gjermani) dhe Turkiye Burslari (Turqi).

Në këtë bashkëbisedim kryeministri Kurti i është përgjigjur fillimisht interesimit të studentëve për çështje të ndryshme, si përfshirja e të rinjve në sektor privat, përfshirja në tregun e punës, për procesin pas liberalizimit të vizave për Kosovën nga BE, procesin e reformave të përgjithshme, migrimin, ndërlidhjen e arsimit me ekonominë dhe energjinë.

Duke folur për sektorin publik dhe atë privat, kryeministri përmendi masat dhe programet e qeverisë të cilat targetojnë punësimin te të rinjtë siç është rasti me programin “Praktikë në Qeveri” përmes së cilit janë angazhuar në institucioneve publike rreth 250 të rinj si praktikantë me pagesë për një periudhe gjashtë mujore, apo platforma SuperPuna, falë së cilës punësim kanë gjetur mbi 5000 të rinj të moshës 18-25 vjeçar të cilëve u subvencionohet nga qeveria 264 paga e tyre mujore. Ai gjithashtu nënvizoi edhe faktin që aktualisht është duke u hartuar Plani i Veprimit të Garancisë Rinore, që garanton se çdo i ri do të jetë i angazhuar në arsim, trajnim apo punë.

Në këtë bashkëbisedim me studentët, kryeministri foli edhe për reformat e përgjithshme të bëra në qeverisjen e tij, ku veçoi ndërlidhjen e sistemit arsimor me ekonominë e vendit. Si rezultat i prioritizimit të arsimit dual dhe aftësimit profesional nga ky vit i ri shkollor do të arsimi dual do të zgjerohet shumëfish nga viti i kaluar duke gjete zbatim në 21 shkolla të 13 komunave në 12 profile të ndryshme: kuzhinier, kamerier, floktar, murator, rrobaqepësi, automekanik, metal përpunues, përpunues i drurit, instalues i ngrohjes dhe klimatizimit, instalues elektrik, tregti me shumicë dhe pakicë dhe estetist. Përpos kësaj, arsimi publik i lartë është bërë falas, ndërkaq vëmendje e veçantë i është dhënë edhe mbështetjes financiare për studentë të dalluar dhe në fusha deficitare, kur deri më tani rreth 4 mijë studentë përfituan bursa për studime brenda dhe jashtë vendit, përfshirë: 1,365 bursa për gra dhe vajza studente në fushat STEM, 500 bursa për komunitetet joshumicë.

Biseduan edhe për sektorin e energjisë, për qasjen e qeverisë dhe veprimet e saj drejt tranzicionit energjetik, rritjes së kapaciteteve të prodhimit, por edhe për masat e deritanishme që synojnë eficiencën e energjisë nëpërmjet së cilës në njërën anë ulet konsumi i energjisë, në anën tjetër ulen shpenzimet si për qytetarët ashtu edhe për buxhetin e shtetit në raport me importin e energjisë elektrike nga jashtë.

Kryeministri i falënderoi ata për këtë mirëpritje dhe për bashkëbisedimin e sinqertë, dhe u uroi atyre suksese gjatë studimeve duke kujtuar rëndësinë e aktivizimit qytetarë dhe kontributit në komunitet, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.