Çeku: Më 28 gusht mbahet Mitrovica International Jazz Days

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku njofton se në sheshin publik të Mitrovicës nesër më 28 gusht fillon Mitrovica International Jazz Days.

Çeku në postimin e tij në Facebook ka thënë se është pritur nga Rona Nishliu ku edhe ajo ka treguar se festivali në Mitrovicë do të mbahet në sheshin qendror “Isa Boletini” dhe se do të marr pjesë një yll, emër kryesor i festivaleve me renome të Jazz-it nëpër botë, Richard Bonna.

Kurse për netët tjera Nishliu ka thënë se do të marrin pjesë edhe shumë muzicientë prej Italisë, Izraelit edhe prej traditave shqiptare në Jazz.