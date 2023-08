Rama: Filloi adoptimi i qenve endacakë në kryeqytet

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se sot ka filluar adoptimi i qenve endacakë në kryeqytet.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se secili nga qentë që jepet për adoptim do të jetë i pajisur me mikroçip dhe numri i tij është i vendosur edhe në kontratë, montorimi i të cilit do të bëhet nga Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca.