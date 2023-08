Rama: Hapet fushata “Race for the cure Prishtina 2023″, ka për qëllim vetdijësimin për kancer të gjirit

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se është bërë hapja zyrtare e “Race for the cure Prishtina 2023’’, ngjarje me rëndësi shumë të madhe për mbrojtjen e jetëve të nënave, motrave dhe grave tona.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se kjo fushatë ka për qëllim vetdijesimin për kancer të gjirit tek gratë, kontrollat e rregullta dhe trajtimi në faza të hershme janë arma kryesore për parandalimin e kësaj sëmundje.