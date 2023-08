Rama: Po vazhdohet me rregullimin e “Xhepit Urban” në lagjen “Arbëria”

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka bërë të ditur se po vazhdojnë me rregullimin e “Xhepit Urban” në lagjen “Arbëria”, e cila përmes shkallëve do të lidhë rrugën “Vicianum” me atë “Ahmet Krasniqi”.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se bashkë me të Ngarkuarin me Punë në Ambasadën e Japonisë, Keisuke Yamanaka, kanë vizituar punimet të cilat janë duke u bërë në realizimin e këtij projekti.