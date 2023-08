Kurti: Varret e hapura në Kosovë presin të vërtetën kurse Serbia ende vazhdon të qëndrojë mbi varre masive teksa i mohon ato

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka bërë të ditur se Qeveria e Republikës së Kosovës, është e përkushtuar dhe po angazhohet për të vërtetën, për të gjitha zhdukjet me dhunë që kanë ndodhur në Kosovë.

Kryeministri Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se në Ditën Ndërkombëtare të personave të zhdukur me dhunë, nderojmë të gjithë të zhdukurit me dhunë gjatë luftës në Kosovë. Nuk do të ndalemi kurrë, derisa të dihet fati i tyre.sot e gjithnjë u bëj thirrje partnerëve ndërkombëtarë që ta rrisin presionin mbi Serbinë, si përgjegjëse për zhdukjen e qytetarëve tonë, për të zbardhur fatin e tyre dhe për të vënë drejtësi duke dënuar përgjegjësit politikë ushtarakë e policorë për këto krime.