Abdixhiku: Paqartësi mbi blerjen e librave e aplikime për rimbursim janë tërësisht të panevojshme, të krijuara nga vet qeveria

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovë, Lumir Abdixhiku ka thënë se në vitin 2023, do të duhej të flisnim për digjitalizim të shkollave, për klasë me 20 nxënës, për kodimin si lëndë obligative, për intelegjencën artificiale si subjekt mësimi. Do të duhej të flisnim për fëmijët tanë si forcë moderne që bën të ardhmen tonë, në vend të kësaj, po merremi me blerjen e librave dhe maltretimin e panevojshëm të prindërve.

Abdixhiku në postimin e tij në Facebook ka thënë se do të merremi me ballafaqime të tilla sepse është mendësia e mospunës, ankesës e paranojës që s’lë shtetin e shoqërinë të bëjë zhvillim, ironikisht, nën paranojën e përfitimeve të biznesit, pushteti popullist kishte dështuar një proces që çdo vit kryhej krejt normalisht, në gjithë këtë proces, të vetmit përfitues mbetën pikërisht këto biznese, në fund, librat u blenë te ata dhe, siç kuptuam nga vendimi i vet Qeverisë, në vend të 4.8 milionëve tani do t’i përfitojnë mbi 6 milionë euro si subvencionim.