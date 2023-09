Nën sloganin “Prek n’rrush, shijo n’ven”, mbahet edicioni i 22 i festës së vjeljes së rrushit, Hardh Fest

Nën sloganin “Prek n’rrush, shijo n’ven”, këtë vit mbahet edicioni i 22 i festës së vjeljes së rrushit – Hardh Fest, që do të nisë sot, më 1 shtator dhe do të zgjasë deri më datën 3 shtator, n’Konak të Rahovecit ( tek shtëpia e verës). Ndërsa ceremonia zyrtare e hapjes së festës fillon nga ora 12:00, me adresimet zyrtare.

E vecanta e këtij edicioni është performanca e Dire Straits Legacy dhe aktivitetet e shumta që karakterizojnë edhe këtë vit Hardh Festin.

Gjithashtu në koncertet e mëdha të Hardh Fest do të perforojmë edhe grupi “Jericho”, “Asgjë Sikur Dielli”, “Offchestra”, grupi “Na”, këngëtari Xuxi, Renis Gjoka, grupi “Minatori”, thuhet në komunikatën për media e Hardh Fest-it.