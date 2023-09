Rama takon përfaqësuesit e mediave dhe Rektorin e UP-së, premton se do të analizon propozimet e tyre

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka ftuar për takim përfaqësuesit e Rektoratit të Universitetit të Prishtinës Qerim Qerimi, drejtorin e Programit të Radios të RTK-së Arsim Halili dhe Televizionit Koha, Flaka Surroi.

Rama në postimin në Facebook ka thënë se ka dëgjuar me vëmendje propozimet e tyre rreth procesit të transformimit të zonës përreth dhe brenda Kampusit Universitar, ku edhe janë pajtuar se transformimi i kësaj zone është i domosdoshëm me qëllim të krijimit të hapsirave të reja për këmbësor, rekreacion e gjelbërim për të gjithë qytetarët.

U zotova se, bashkë me ekipin tim, do të analizojmë propozimet e tyre dhe do të bëjmë një takim të përbashkët për ta prezantuar këtë propozim i cili do të shtyjë përpara procesin e transformimit të Kryeqytetit dhe qëllim tonë të përbashkët.