MKRS: Ndeshjet kualifikuese për Euro 2024, Kosova gati për përballjet kundër Zvicrës dhe Rumanisë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka njoftuar se kryeministri Albin Kurti në shoqëri të ministrit Hajrulla Çeku dhe zëvendësministres Daulina Osmani, kanë takuar përfaqësuesen e Kosovës para dy ndeshjeve kualifikuese për Euro 2024.

Me 9 shtator do të zhvillohet ndeshja kundër Zvicrës, teksa me 12 shtator ndaj Rumanisë.

Ministri Çeku premtoi se institucionet do të vazhdojnë të qëndrojnë përkrah futbollit dhe ekipit, si dhe i falënderoi futbollistët për kontributin që e japin për shtetin, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.