Çeku: Stadiumi i Gjilanit po bëhet

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku ka bërë të ditur se projekti përfundimtar i Stadiumit të Gjilanit, i cili mungonte, tash është hartuar dhe i gatshëm për zbatim ndërsa buxheti i nevojshëm për financimin e zbatimit veçse është siguruar.

Çeku në postimin e tij në Facebook ka thënë se në marrëveshjen me kryetarin Alban Hyseni, zotuam 15 milionë euro për ndërtimin e stadiumit dhe se procedurat e nevojshme për zbatimin e projektit do të fillojnë menjëherë dhe punimet në tërësi do të nisin sa më parë.