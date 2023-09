Policia parandalon dy raste të kontrabandës me mallra nga Serbia

Policia e Kosovës, gjegjësisht njësitet e Task-Forcës (Policia e Kosovës DRK Lindje dhe Dogana e Kosovës), në zbatim të masave për parandalim dhe luftimin e paligjshmërisë dhe kontrabandës, kanë intensifikuar kontrollet taktike dhe operacioneve në teren.

Si rezultat i këtyre kontrolleve në dy raste të ndara janë parandaluar dhe zbuluar kontrabandë me mall nga Serbia për në Kosovë.

Në të dyja rastet drejtues të veturave ishin meshkuj, serb/kosovar dhe malli i kontrabanduar ishte birra. Në veturën e parë, janë hasur 700×05 litra birra dhe në veturën e dytë 600×0.5 litra. Pra, është parandaluar hyrja e 1300 shisheve me birra nga Serbia për në Republikën e Kosovës.

Lidhur me rastin të gjitha veprimet janë ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit, ku me urdhër të prokurorit kompetent në Gjilan, malli dërgohet në terminalin doganor-Dheu i Bardhë, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.