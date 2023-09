Chollet: Kosova të angazhohet urgjentisht në dialogun e lehtësuar nga BE për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë

Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet ka biseduar me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, për nevojën për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës.

Chollet në postimin e tij në Twitter ka thënë se ishte diskutim i mirë me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani mbi përkushtimin tonë të përbashkët për të ardhmen euro-atlantike të Kosovës, nevojën për të shtensionuar tensionet dhe për t’u angazhuar urgjentisht në Dialogun e Lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, çelësi i stabilitetit rajonal dhe integrimit në BE.