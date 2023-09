BKK sjell për herë të parë në Kosovë shfaqjen “Arrthyesi”

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka njoftuar se në Prishtinë, për herë të parë, do të vihet në skenë shfaqja e njohur botërisht “Arrthyesi”, një perlë e baletit klasik.

Baleti Kombëtar i Kosovës -The National Ballet of Kosova ka filluar fazën e parë të këtij projekti ambicioz me koreograf primabalerinin shqiptar me renome ndërkombëtare, Ilir Kerni.

Shfaqja do të jetë rezultat i një bashkëpunimi të ngushtë me Orkestrën e Filharmonisë së Kosovës që do të përcjellë çdo moment të kësaj vepre me tingujt e saj.

“Arrthyesi” do të shfaqet për publikun afër fundit të vitit dhe do të sjellë përjetësimin e një mjeshtërie të rrallë në skenën e baletit, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.