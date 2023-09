Kryeministri Kurti: Synojmë mirëqenie për të gjithë përmes politikave që janë gjithëpërfshirëse

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, vizitoi Ministrinë për Komunitete dhe Kthim të drejtuar nga ministri Nenad Rasic, me rastin e nënshkrimit të kontratave të përfituesve të thirrjes për përkrahje të bizneseve në kuadër të masës 1.9 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike.

Para ceremonisë së nënshkrimit ai bashkë me zëvendësministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Arbër Vokrri dhe këshilltaren e Kryeministrit për Çështje të Komuniteteve jo-shumicë, Elizabeth Gowing, u pritën nga ministri Rasic në zyrën e tij, i shoqëruar edhe nga zëvendësministri i kësaj ministrie, Mevlud Sinani, dhe zëvendësministri i Ekonomisë, Radoica Radoimirovic.

Kryeministri Kurti tha se është nder dhe kënaqësi për të që, pesë muaj pas dakordimit për hartimin e pakos mbështetëse për komunitete jo shumicë në vlerë 3 milionë euro, u bënë bashkë në një ceremoni kaq të rëndësishme me përfituesve të ndryshëm që janë këtu për të punuar e për të kontribuar për zhvillim ekonomik, për shoqëri civile dhe për mirëqenie për të gjithë.

“Nga vullneti në ide. Nga ideja në vendim. Nga vendimi në rezultat, në rezultat të prekshëm që rritë mirëqenien e qytetarëve tanë. E tillë është qeverisja jonë. E vullnetit të qytetarëve, për mirëqenien e tyre”, u shpreh kryeministri Kurti i cili njoftoi se me anë të kësaj pakoje paraprakisht kanë përfituar 57 Organizata të Shoqërisë civile të cilat do të angazhohen në realizimin e projekteve sociale dhe kulturore, ndërkaq në kuadër të së njëjtës pako janë mbështetur me pajisje e vegla moderne bujqësore 103 fermerë.

“Të tri shtyllat e pakos mbështetëse janë dizajnuar me kohë ashtu ato të gjenerojnë mundësi për praktikë në punë, zhvillim të shkathtësive, punësim, prodhim dhe në fund mirëqenie për komunitete jo-shumicë të Republikës sonë” shtoi ai.