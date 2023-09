KFOR zhvillon stërvitjen “Robust Ram” në pjesën verilindore të Kosovës

Grupi i Përbashkët i Mbështetjes Logjistike të KFOR-it (JLSG) do të zhvillojë stërvitjen “ROBUST RAM”, deri më 27 shtator 2023, në lokacionet në pjesën verilindore të Kosovës për të testuar gatishmërinë operacionale në lidhje me operacionet e lirisë së lëvizjes në mbështetje të popullatës lokale. Trajnimi është pjesë e një kornize më të gjerë të aktiviteteve të cilat kryhen për të ruajtur aftësitë operacionale të njësive kyçe taktike dhe mbështetëse të dislokuara në kuadër të misionit të KFOR-it.

Gjatë aktivitetit, asetet CRC (Crowd and Riot Control), si dhe mjetet FOM-D (Freedom of Movement Detachment) do të vendosen për të pastruar postblloqe në afërsi të zonës së trajnimit “HARILAQ” dhe kampit Novo Selo, mjekësi, PSYOP, Zbulim dhe mjete ajrore të KFOR-it gjithashtu do të vendosen gjatë gjithë stërvitjes.

KFOR-i kryen ushtrime rutinë për qëllime provash dhe trajnimi për të ofruar një përgjigje në kohë dhe të sigurt sa herë që kërkohet.

KFOR-i kërkon të sigurojë ndikim minimal në popullatën civile gjatë gjithë këtij aktiviteti.

Misioni i KFOR-it i drejtuar nga NATO vepron në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999, për të ofruar një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe liri të lëvizjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, thuhet në komunikatën për media e KFOR-it.