Rama: 325 familje aplikojnë për të përfituar 70 euro subvencionim për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe private

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka bërë të ditur se 325 familje kanë aplikuar për të përfituar 70 euro subvencionim nga Kryeqyteti për regjistrimin e fëmijëve në Institucione Parashkollore Private.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se kanë ndarë 100.000 euro, që i bie 125 fëmijë do të mund të regjistrohen në çerdhe falë ndihmës prej 70 euro nga Kryeqyteti, kurse javën tjetër do të shqyrtohen aplikimete më pas do të publikohet lista e përfituesve.