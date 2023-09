Rama: Prishtina Parking me blerjen e automjeteve të terrenit ka kursyer rreth 1 milion € për 2023-2025

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se të gjitha shërbimet komunale po përmirësohen në të mirë të qytetarit.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se me planifikimin preciz si dhe goditjen e keqpërdorimeve që e kemi bërë së bashku me Prishtina Parking është përmirësuar shërbimi ndaj qytetarëve, performanca e ndërmarrjes, kushtet e punës për punonjësit si dhe janë rritur kursimet. Sot Prishtina Parking nuk i realizon shërbimet e terrenit përmes nënkontraktorëve të shtrenjtë por me mjete dhe automjete të saja, me blerjen e automjeteve dhe pajisjeve tjera të terrenit ka arritur që t’i kursej rreth 1 milion euro për periudhën 2023-2025.