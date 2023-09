Kurti: Kosova është vend demokratik, i përket të gjithëve pa dallim etnie dhe cenimet e sigurisë e paqes janë të pa tolerueshme

Kryeministri Albin Kurti në konferencën e përbashkët për media me zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Fehmi Hoti ka njoftuar se sapo kanë mbajtur një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurisë së Republikës së Kosovës.

Kjo mbledhje sot e Këshillit të Sigurisë është thirrur pas një sulmi agresor të bandave kriminale e terroriste të Serbisë jo vetëm ndaj Policisë së Kosovës, por edhe ndaj rendit dhe sigurisë.

Kryeministri Kurti ka thënë se në mëngjesin e hershëm, rreth orës 3:00, pas një sulmi të orkestruar, ka humbur jetën zyrtari policor Afrim Bunjaku, me gradën rreshter, ndërsa në trajtim ndodhet edhe një zyrtar tjetër, Alban Rashiti, i cili fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetë. Ai sot do të lirohet nga spitali pas operacionit të suksesshëm që largoi një predhë nga ana e majtë e kraharorit të tij.

Sot është një ditë e rëndë për vendin tonë. Nga sot Policisë do t’i mungojë një pjesëtar i përkushtuar i saj, ashtu siç do t’i mungojë edhe familjes së tij e mbarë shoqërisë sonë. Por para se gjithash vrasja e tij duhet të kthehet në angazhim edhe më të shtuar në luftimin e bandave, strukturave ilegale, krimit e terrorizmit, që cenojnë sigurinë e qytetarëve dhe rendin kushtetues.

Zyrtarët policor tashmë edhe sipas njoftimit zyrtar të Policisë së Kosovës, pasi që janë penguar në rrugë sot rreth orës tre të mëngjesit, janë sulmuar me armë të ndryshme përfshirë edhe granata dore e me zolla.

Kurti tha se sulmet e grupeve të armatosura me armë të të gjitha llojeve afër lokacionit ku është vrarë polici ynë po vazhdojnë akoma.

Kriminelët ekzekutorë dhe urdhërdhënësit e tyre do të dështojnë, do të kapen, gjykohen dhe dënohen. Qeveria e Republikës së Kosovës dhe institucionet e shtetit janë të gatshme dhe të bashkërenduara për t’iu përgjigjur krimit dhe kriminelëve, terrorit dhe terroristëve.

Kryeministri Kurti tha se si Qeveri e Republikës së Kosovës qëndrojmë pranë familjes së policit të rënë, policëve të plagosur e të lënduar dhe Policisë së Kosovës. Ne jemi në anën e drejtë, po punojmë dhe po angazhohemi për siguri, rend dhe ligj andaj në këtë rrugëtim jemi absolutisht bashkë.

Kurti ka thënë se sulmet mbi policinë tonë janë duke vazhduar, janë së paku 30 persona të armatosur rëndë, profesionistë, ushtarakë a policë, të cilët ndodhen nën rrethimin e forcave tona policore dhe të cilët i ftoj që të dorëzohen te organet e tona të sigurisë. Ata janë që po e sulmojnë policinë tonë edhe pasi që kanë vrarë Afrim Bunjakun e kanë plagosur Alban Rashitin.

Unë jam sot këtu para juve bashkë edhe me zëvendësdrejtorin e Policisë së Kosovës, Fehmi Hotin, dhe para se të kalojmë tek pyetjet tuaja dua të prezantoj fotografi nga vendi i ngjarjes në fshatin Banjskë të Zveçanit ku do të mund të shihni se nuk bëhet fjalë as për civil të armatosur dhe as për qytetarë të zakonshëm, por bëhet fjalë për një formacion me pjesëtarë që janë profesionistë, ushtarakë a policorë në Banjskë të Zveçanit, në dhe rrotull Manastirit apo Kishës atje.