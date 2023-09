Maqedonci dënon sulmin terrorist ndaj Policisë së Kosovës, grupet kriminale do të shkatërrohen

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka dënuar sulmin terrorist ndaj pjesëtarëve të Policisë së Republikës së Kosovës.

Maqedonci në postimin e tij në Facebook ka thënë se dorasit sigurisht se nuk mund të jenë tjetër përveçse kriminel të dirigjuar nga Beogradi, me qëllim destabilizimin e vendit. Veprime të tilla për eskalim të situatës nuk do zmbrapsin organet e sigurisë për të kryer detyrën e tyre, dhe as nuk do të na bëjnë të ndryshojmë qëndrim në raport me Serbinë kur bëhet fjalë për interesat tona shtetërore.